Rafa Silva'dan Bilbao karşısında şov!

Beşiktaş forması giyen Rafa Silva, Athletic Bilbao karşısında 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rafa Silva'dan Bilbao karşısında şov!
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22 Ocak 2025 20:16
Son güncelleme 22 Ocak 2025 20:28
Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile oynadığı maça damga vuran isimlerden biri Rafa Silva oldu.

Silva, Milot Rashica'nın attığı ilk iki golde asist yaptı.

Portekizli yıldız, 77. dakikada ise bu kez Rashica'nın asistinde topu ağlara gönderdi.

Rafa Silva, Athletic Bilbao karşısında 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı.



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