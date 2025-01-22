Rafa Silva'dan Bilbao karşısında şov!

Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile oynadığı maça damga vuran isimlerden biri Rafa Silva oldu.
Silva, Milot Rashica'nın attığı ilk iki golde asist yaptı.
Portekizli yıldız, 77. dakikada ise bu kez Rashica'nın asistinde topu ağlara gönderdi.
Rafa Silva, Athletic Bilbao karşısında 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı.
Silva, Milot Rashica'nın attığı ilk iki golde asist yaptı.
Portekizli yıldız, 77. dakikada ise bu kez Rashica'nın asistinde topu ağlara gönderdi.
Rafa Silva, Athletic Bilbao karşısında 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı.