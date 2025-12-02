Rafa Silva cephesinde Benfica açıklaması!

Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen ve sakatlığını bahane ederek takımdan ayrı çalışan Rafa Silva için Portekizli yıldıza yakın bir isimden yalanlama geldi.



21 yaşındaki Rafa Silva'nın kısa bir süre önce Beşiktaş'tan izinsiz olarak Benfica Başkanı Rui Costa ve teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğü iddia edildi.



RAFA SILVA CEPHESİ YALANLADI

Portekizli yıldız yakın bir isim, Record gazetesine yaptığı açıklamada böyle bir görüşmenin olmadığını söyledi.Öte yandan Beşiktaş cephesi, böyle bir görüşmeyi somut olarak ispatlayacak durumda olması halinde, FIFA'ya başvuracak.Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki futbolcunun Siyah-Beyazlılar ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.