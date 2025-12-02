02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
2-030'
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Rafa Silva cephesinde Benfica açıklaması!

Rafa Silva'nın Benfica Başkanı Rui Costa ve Mourinho ile gizli görüştüğü iddiaları, oyuncuya yakın kaynaklar tarafından yalanlandı.

calendar 02 Aralık 2025 17:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen ve sakatlığını bahane ederek takımdan ayrı çalışan Rafa Silva için Portekizli yıldıza yakın bir isimden yalanlama geldi.

21 yaşındaki Rafa Silva'nın kısa bir süre önce Beşiktaş'tan izinsiz olarak Benfica Başkanı Rui Costa ve teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğü iddia edildi. 

RAFA SILVA CEPHESİ YALANLADI



Portekizli yıldız yakın bir isim, Record gazetesine yaptığı açıklamada böyle bir görüşmenin olmadığını söyledi.

Öte yandan Beşiktaş cephesi, böyle bir görüşmeyi somut olarak ispatlayacak durumda olması halinde, FIFA'ya başvuracak.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki futbolcunun Siyah-Beyazlılar ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
