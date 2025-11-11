Rafa ile ipler gergin

Beşiktaş'ta bir yıldız daha uçup gitmek üzere...
Sözcü'de yer alan habere göre;Rafa Silva'nın siyah-beyazlılara olan bağlılığı her geçen gün kopuyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 'salon antrenmanı' krizi yaşayan Rafa Silva, sakatlık sorunu yaşamıştı.
SERGEN YALÇIN RAHATSIZ
Fenerbahçe derbisine çıkan Portekizli futbolcu, Antalya maçı öncesi de antrenmanlarda yer almadı ve maçta da forma giymedi.
Sergen Yalçın, bu durumdan dolayı Rafa'dan rahatsız olduğunu dile getirdi.
RAFA'NIN AKLI KARIŞTI
Suudi Arabistan kulüplerinden Al Ahli'nin nabız yokladığı Portekizli yıldızın aklı karıştı.
ADALI, KRİZİ TATLIYA BAĞLAMAK İSTİYOR
Devre arası transfer döneminde kariyerine Suudi Arabistan'da devam edebileceğinin
sinyallerini veren Rafa krizine Başkan Serdal Adalı noktayı koyacak.
Adalı, Rafa'nın takımda kalmasından yana. Oyuncu tarafının ise ayrılık konusunda henüz karar almadığı öğrenildi.
Başkan Adalı, krizi tatlıya bağlamayı hedefliyor.
Sözcü'de yer alan habere göre;Rafa Silva'nın siyah-beyazlılara olan bağlılığı her geçen gün kopuyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 'salon antrenmanı' krizi yaşayan Rafa Silva, sakatlık sorunu yaşamıştı.
SERGEN YALÇIN RAHATSIZ
Fenerbahçe derbisine çıkan Portekizli futbolcu, Antalya maçı öncesi de antrenmanlarda yer almadı ve maçta da forma giymedi.
Sergen Yalçın, bu durumdan dolayı Rafa'dan rahatsız olduğunu dile getirdi.
RAFA'NIN AKLI KARIŞTI
Suudi Arabistan kulüplerinden Al Ahli'nin nabız yokladığı Portekizli yıldızın aklı karıştı.
ADALI, KRİZİ TATLIYA BAĞLAMAK İSTİYOR
Devre arası transfer döneminde kariyerine Suudi Arabistan'da devam edebileceğinin
sinyallerini veren Rafa krizine Başkan Serdal Adalı noktayı koyacak.
Adalı, Rafa'nın takımda kalmasından yana. Oyuncu tarafının ise ayrılık konusunda henüz karar almadığı öğrenildi.
Başkan Adalı, krizi tatlıya bağlamayı hedefliyor.