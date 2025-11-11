Rafa ile ipler gergin

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile Rafa Silva'nın arasının açık olduğu öğrenildi. Başkan Adalı, Arap kulüplerinden teklif alan Rafa'yla bir görüşme yaparak devre arasına kadar sorun istemediğini iletecek

calendar 11 Kasım 2025 08:40
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta bir yıldız daha uçup gitmek üzere...

Sözcü'de yer alan habere göre;Rafa Silva'nın siyah-beyazlılara olan bağlılığı her geçen gün kopuyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 'salon antrenmanı' krizi yaşayan Rafa Silva, sakatlık sorunu yaşamıştı.

SERGEN YALÇIN RAHATSIZ


Fenerbahçe derbisine çıkan Portekizli futbolcu, Antalya maçı öncesi de antrenmanlarda yer almadı ve maçta da forma giymedi.

Sergen Yalçın, bu durumdan dolayı Rafa'dan rahatsız olduğunu dile getirdi.

RAFA'NIN AKLI KARIŞTI

Suudi Arabistan kulüplerinden Al Ahli'nin nabız yokladığı Portekizli yıldızın aklı karıştı.

ADALI, KRİZİ TATLIYA BAĞLAMAK İSTİYOR

Devre arası transfer döneminde kariyerine Suudi Arabistan'da devam edebileceğinin
sinyallerini veren Rafa krizine Başkan Serdal Adalı noktayı koyacak.

Adalı, Rafa'nın takımda kalmasından yana. Oyuncu tarafının ise ayrılık konusunda henüz karar almadığı öğrenildi.

Başkan Adalı, krizi tatlıya bağlamayı hedefliyor.

