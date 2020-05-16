Radamel Falcao'nun tepkisi: "Neden gol sevincinde izin yok?"

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, Bundesliga'yı izlerken dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
Radamel Falcao'nun tepkisi: 'Neden gol sevincinde izin yok?'
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16 Mayıs 2020 17:47
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Bundesliga'nın geri dönmesi sonrasında maçlar oynanırken dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Tecrübeli oyuncu, futbolcuların gol sevincini birlikte yaşamamasının, birbirlerine sarılmamasının nedenini merak ettiğini belirtti.

Gol sevinci dışında birçok noktada temasın olduğunu kaydeden Falcao, "Futbola geri dönüşü gördüm, merak ediyorum: Gollerde sarılmaya izin verilmemesinin nedeni var mı? Zaten maç boyunca temas halindeyiz, kornerde defans oyuncusu senin üzerinde, barajlarda herkes yan yana." dedi.

*Dortmund'da Haaland'ın gol sevinci
Fotoğraf: Borussia Dortmund / Twitter



 

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