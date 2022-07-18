Quaresma'dan Oliveira yorumu

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.



O Jogo'ya konuşan Portekizli yıldız, Galatasaray'a imza atan vatandaşı Sergio Oliveira için, "Tabii ki Galatasaray'da başarılı olacaktır. Oliveira, kaliteli ve güçlü mentaliteye sahip bir futbolcu. Bunu oynadığı her yerde gösterdi. Bu yüzden başarılı olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.



Quaresma, "Jorge Jesus, Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi?" sorusuna, "Türkiye'de farklı bir zihniyet olmasına rağmen başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ancak Jesus'un kulüpte ve futbol dünyasında yaşanacaklara sabrı olacak mı, bilmiyorum. Eğer bunlara sabrı varsa, başarılı olacaktır ama bu kolay olmayacak" diye cevap verdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ