QPR'ın yıldız oyuncusu hapis cezası aldı

QPR'ın yıldız orta sahası Ilias Chair 2 senelik hapis cezası aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
QPR'ın yıldız oyuncusu hapis cezası aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2024 21:43
İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'da flaş bir gelişme yaşandı.

OYUNCUSU HAPİS CEZASI ALDI

TalkSport'ta yer alan habere göre QPR'ın yıldız oyuncusu Ilias Chair, 12 ayı normal 12 ayı ertelemeli şekilde toplamda 2 yıl hapis cezası aldı.

Haberin detaylarında, 2020'nin yaz ayında Ilias Chair arkadaşlarıyla gezerken çıkan tartışma sonrasında bir tır şoförünün kafasını taşla kırdığı ve davanın yeni sonuçlandığı ve 26 yaşındaki Faslı oyuncunun toplamda 2 yıl hapis cezası ve 15 bin euro para cezası aldığı söylendi.

QPR ise resmi hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kulüp, kendisine yöneltilen saldırı suçlamasıyla ilgili olarak Ilias Chair'inn hukuk ekibiyle düzenli temas halindedir ve halen de temas halindedir. Yasal süreç henüz sonuca ulaşmadı. Bu nedenle kulüp bu aşamada başka bir yorumda bulunmayacak."

31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Queens Park Rangers formasıyla 31 resmi maça çıkan Ilias Chair bu karşılaşmalarda 4 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery