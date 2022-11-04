PWA Çocuklar ve Gençler Rüzgar Sörfü Dünya Kupası Alaçatı'da yapılacak

Profesyonel Rüzgar Sörfü Birliği (PWA) Çocuklar ve Gençler Rüzgar Sörfü Dünya Kupası, 16-20 Kasım'da Alaçatı'da gerçekleştirilecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonun iş birliğiyle Çağla Kubat Windsurf Academy'nin ev sahipliğinde, 15 ülkeden 100'de fazla sporcu mücadele edeceği organizasyonda katılımcılar, IQFoil ve Finn kategorilerinde yarışacak.



Çağla Kubat, yaptığı açıklamada, çocuklar ve gençler kategorisinde dünyanın en önemli organizasyonlarından birini düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer başta olmak üzere, her zaman yanımızda duran Çeşme Belediye Başkanımız Ekrem Oran ile Yelken Federasyonu Başkanımız Özlem Akdurak'a ve sponsorlarımıza teşekkür ederiz." dedi.



Organizasyonun dünyaca tanınmasında çok önemli bir rol üstleneceğini bildiren Kubat, "Projeye ilk başladığımız günden bu yana büyük destek görerek ilerledik. Alaçatı'da beş gün boyunca yarışma heyecanının yanı sıra Alaçatı Wind Fest kapsamında çok renkli görüntüler yaşanacak. 16-20 Kasım'da dünyanın sörf cenneti Alaçatı'ya herkesi bekliyoruz." diye konuştu.



