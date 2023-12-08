PTT evinde zorlanarak kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında PTT Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
PTT evinde zorlanarak kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2023 23:41
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasının açılış maçında PTT, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Bu sonuçla PTT, 12 hafta sonunda 4. galibiyetini elde ederken, Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8. mağlubiyetini aldı.

Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yasin İlhan, Bilal Çağlar

PTT: Mirkovic, Caffrey, Savic, Yasemin Özel, Hümay Fırıncıoğlu, Hande Naz Sunar (Özlem Güven, Caric, Merve Tanyel, Merve Çepni, Nehir Kurtalan)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Fatma Şekerci, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Loda, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Gizem Çerag Düzeltir, Çağla Salih, Tuğçe Akman)

Setler: 17-25 25-20 25-23 22-25 15-11

Süre: 141 dakika (27, 28, 33, 33, 20)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery