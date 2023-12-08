PTT evinde zorlanarak kazandı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasının açılış maçında PTT, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Bu sonuçla PTT, 12 hafta sonunda 4. galibiyetini elde ederken, Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8. mağlubiyetini aldı.
Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yasin İlhan, Bilal Çağlar
PTT: Mirkovic, Caffrey, Savic, Yasemin Özel, Hümay Fırıncıoğlu, Hande Naz Sunar (Özlem Güven, Caric, Merve Tanyel, Merve Çepni, Nehir Kurtalan)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Fatma Şekerci, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Loda, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Gizem Çerag Düzeltir, Çağla Salih, Tuğçe Akman)
Setler: 17-25 25-20 25-23 22-25 15-11
Süre: 141 dakika (27, 28, 33, 33, 20)
Bu sonuçla PTT, 12 hafta sonunda 4. galibiyetini elde ederken, Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8. mağlubiyetini aldı.
Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yasin İlhan, Bilal Çağlar
PTT: Mirkovic, Caffrey, Savic, Yasemin Özel, Hümay Fırıncıoğlu, Hande Naz Sunar (Özlem Güven, Caric, Merve Tanyel, Merve Çepni, Nehir Kurtalan)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Fatma Şekerci, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Loda, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Gizem Çerag Düzeltir, Çağla Salih, Tuğçe Akman)
Setler: 17-25 25-20 25-23 22-25 15-11
Süre: 141 dakika (27, 28, 33, 33, 20)
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