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PSV'nin 393 günlük müthiş serisi sürüyor

PSV, geriye düştüğü maçta Vitesse'yi 2-1 yendi ve bu sezon ligde taraftarı önünde oynadığı tüm maçları kazandı.

Kaynak: Sporx.com
PSV'nin 393 günlük müthiş serisi sürüyor
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23 Aralık 2017 23:36
Hollanda Eredivisie'de lider PSV, taraftarı önünde Vitesse'yi konuk etti. PSV, geriye düştüğü maçta Vitesse'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. PSV, 393 gündür ligde sahasında oynadığı maçlarda yenilgi almıyor.

PSV'ye rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Daniel Schwaab ve 53. dakikada Hirving Lozano kaydetti. Vitesse'nin karşılaşmadaki tek golünü 32. dakikada Tim Matavz attı.

Bu galibiyetin ardından PSV ligde puanını 46'ya çıkarırken, Vitesse 24 puanda kaldı.

PSV, sezonun ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Heracles ile karşı karşıya gelecek. Vitesse ise sahasında Heerenveen'i konuk edecek.



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