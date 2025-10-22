UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında PSV, Napoli'yi konuk etti.



Philips Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ve 1-0 geriye düştüğü maçı, ev sahibi Napoli 6-2 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 35. dakikada Alessandro Buongiorno (KK), 38. dakikada Ismael Saibari, 54. ile 80. dakikalarda Dennis Man, 87. dakikada Ricardo Pepi ve 89. dakikada Couhaib Driouech'ten geldi.



Konuk ekibin gollerini ise 31. ile 86. dakikalarda Scott McTominay kaydetti.



Bu karşılaşmayla birlikte PSV, Devler Ligi'nde 4 puana yükseldi. Napoli ise 3 puanda kaldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında PSV, Olympiakos deplasmanına konuk olacak; Napoli ise sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.



