21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
0-0
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
6-1
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
6-2
21 Ekim
Newcastle-Benfica
3-0
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
4-0
21 Ekim
Villarreal-M.City
0-2
21 Ekim
Leverkusen-PSG
2-7
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
2-4
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
0-4
21 Ekim
Hull City-Leicester City
2-1
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
0-3
21 Ekim
Derby County-Norwich City
1-0
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
1-3
21 Ekim
Bristol City-Southampton
3-1

PSV'den Napoli'ye karşı 6 gollü galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında PSV, konuk ettiği Napoli'yi 6-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında PSV, Napoli'yi konuk etti.

Philips Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ve 1-0 geriye düştüğü maçı, ev sahibi Napoli 6-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 35. dakikada Alessandro Buongiorno (KK), 38. dakikada Ismael Saibari, 54. ile 80. dakikalarda Dennis Man, 87. dakikada Ricardo Pepi ve 89. dakikada Couhaib Driouech'ten geldi.

Konuk ekibin gollerini ise 31. ile 86. dakikalarda Scott McTominay kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte PSV, Devler Ligi'nde 4 puana yükseldi. Napoli ise 3 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında PSV, Olympiakos deplasmanına konuk olacak; Napoli ise sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
