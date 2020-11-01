PSG'yi durdurabilene aşk olsun

Fransa Ligue 1'in 9. hafta mücadelesinde PSG, Nantes deplasmanına konuk oldu.



Beaujoire Stadı'nda oynanan karşılaşmayı PSG 2-0 kazanarak haftayı üç puanla kapattı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken PSG'ye galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Ander Herrera ile 65. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe'den geldi. 70. dakikada Nantes'ın Bamba ile kullandığı bir penaltıda ise kaleci Navas gole izin vermedi. 90. dakikada Sarabia'nın golü maçın skorunu tayin etti.



PSS bu sonucun ardından 21 puana yükselirken Nantes ise 1 maçı eksik olarak 7 puanda kaldı.



