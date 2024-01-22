PSG'nin Sacha Boey için gizli planı

Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey için görüşmelerini sıklaştırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
PSG'nin Sacha Boey için gizli planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2024 18:22
Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey için girişimlerini sıklaştırmış durumda.

Fransız basınından Sofoot'ta yer alan habere göre; Nordi Mukiele'nin ayrılık ihtimaline karşın Roma'dan Diego Llorente ile ilgilenen PSG, perde arkasında Sacha Boey transferi için çabalıyor.

CAMPOS, GALATASARAY İLE GÖRÜŞÜYOR

Haberde; Paris Saint-Germain Futbol Danışmanı Luis Campos'un, Sacha Boey transferi için Galatasaray yönetimi ile görüşmelerde bulunduğu ve sarı-kırmızılı yönetimi ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği yazıldı.

BOEY'İN TERCİHİ PSG

Öte yandan haberde; PSG'nin büyük bir beğeni ile takip ettiği Sacha Boey için Arsenal'in de devrede olduğu ifade edilirken, küçükken PSG'ye olan sempatisi ve Fransa Milli Takımı'na giden yolu daha kolay bir hale getirecek olmasından dolayı Boey'in PSG'ye daha sıcak olduğu ifade edildi.

Bu sezon Galatasaray ile 31 resmi maça çıkan 23 yaşındaki Sacha Boey, bu maçlarda 2 gol kaydetti.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery