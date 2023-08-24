PSG, Kylian Mbappe ile masada!

PSG'deki geleceği yılan hikayesine dönen Kylian Mbappe için yeni bir iddia geldi.



Sky Sport'un haberine göre; PSG, yeni sözleşme için Kylian Mbappe ile görüşmelere başladı.



BONSERVİSSİZ BIRAKMAYACAK



Habere göre; Fransızların, Mbappe'yi kesinlike bonservissiz bırakmayacağı belirtildi.



SORUN KISA SÜREDE ÇÖZÜLECEK



Daha önce yapılan anlaşmada 1 yıl opsiyon bulunuyordu. Fransız oyuncu ya bu seçeneği kabul edecek ya da yeni bir sözleşmenin altına imza atacak.



Ayrıca, PSG'nin Mbappe ile ilgili sorunu kısa süre içinde çözmek istediği aktarıldı.



24 yaşındaki forvet, PSG ile toplamda 261 maça çıktı ve 213 gol, 98 asist yaptı.



