PSG Eiffel Kulesi'ni kiraladı! Messi mi?

PSG kulübü, 10 Ağustos tarihinde Eiffel Kulesi'ni kiraladı. PSG daha önce de Eiffel Kulesi'ni Neymar transferi için kiralamış ve 300 bin euro ödemişti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG Eiffel Kulesi'ni kiraladı! Messi mi?
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08 Ağustos 2021 08:57
Fransa'da her zaman olduğu gibi bu sezona da flaş transferlerle başlayan PSG'nin Eiffel Kulesi'ni kiralayarak Messi transferini açıklayacağı iddia edildi.

ESPN muhabiri Diego Monroig'in haberine göre PSG kulübünün 10 Ağustos tarihinde Paris'in sembolu Eiffel Kulesi'ni kiraladığı belirtildi. PSG'nin kiralama nedeni henüz resmiyet kazanmazken bu planın Messi transferi için olabileceği iddiaları arttı.

PSG kulübünün en son Eiffel Kulesi'ndeki transfer açıklama macerası 2017 yılında Neymar transferi için gerçekleşmiş ve kulüp bu organizasyona 300 bin euro para harcamıştı.


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