PSG'de hayal kırıklığı: Neymar!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen Paris Saint-Germain'de sular durulmuyor.



İspanyol medyasında yer alan haberde; Fransız ekibinde artık takımdaki kimsenin yerinin garanti olmadığı ve Neymar'ın da buna dahil olduğu belirtildi.



BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI!



Haberde, PSG'nin 2017 yılında 222 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı ve Lionel Messi'nin halefi olarak gösterilen Neymar'ın geçen 5 yıllık süre zarfında beklentilerin oldukça altında kaldığı vurgulandı.



LİDERLİK BEKLENTİSİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI!



Brezilyalı yıldızın transferinde, tam performansını Fransız ekibinde sergilemesinin beklendiği ve takıma liderlik etmesi istendiği için bu kadar büyük çaplı bir yatırım yapıldığı ancak istenenin olmadığı ifade edildi.



2025'E KADAR KONTRATI VAR



Son olarak Real Madrid deplasmanında 30 yaşındaki futbolcunun performansının hayal kırıklığı yarattığı kaydedilirken, PSG'nin oyuncuyu sezon sonunda satmayı planlayabileceği; oyuncunun sözleşmesi ve transfer piyasasındaki durum göz önüne alındığında satışın zor bir ihtimal olduğu aktarıldı.



Neymar'ın PSG ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.





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