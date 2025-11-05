04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
0-0
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
0-3
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
4-0
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
0-1
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
1-0
04 Kasım
Derby County-Hull City
2-1
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
1-1
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
1-1
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
1-1
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
0-3
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
0-1
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
4-0
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
3-1
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
1-0
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
1-2
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
1-1
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
3-1

PSG - Bayern Münih maçına Luis Diaz damgası: Attı, attı, atıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Paris Saint-Germain'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Alman ekibinde iki gol atan Luis Diaz, kırmızı kart görmesinin ardından oyun dışı kaldı.

calendar 05 Kasım 2025 01:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
PSG - Bayern Münih maçına Luis Diaz damgası: Attı, attı, atıldı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Parc des Princes'te oynanan maçı Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih, 4. dakikada Luis Diaz'ın attığı golle PSG karşısında 1-0 öne geçti.

PSG forması giyen Ousmane Dembele, yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı ve 25. dakikada yerini Kang-in Lee'ye bıraktı.


Bayern Münih'te ilk golü atan Luis Diaz, 32. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.

Konuk ekip Bayern Münih'te iki golü atan Luis Diaz, 45. dakikada Achraf Hakimi'ye yaptığı faulün ardından VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü. Sakatlanan Hakimi, gözyaşları içerisinde kenara geldi.



PSG, aradığı golü 74. dakikada buldu. Fransız ekibinde bu dakikada ağları havalandıran isim Joao Neves oldu.

Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih, Paris Saint-Germain'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 12 puana yükseldi. Paris Saint-Germain, 9 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih, Arsenal deplasmanına gidecek. PSG, sahasında Tottenham'ı konuk edecek.



