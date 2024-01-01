Premier Lig devleri Todibo yarışında

Nice'de forma giyen Fransız stoper Jean-Clair Todibo, Premier Lig devlerini birbirine düşürdü.Foot Mercato'nun haberine göre; daha önce Tottenham ve Manchester United'ın ilgilendiği Todibo'ya şimdi de Chelsea talip oldu.Haberde, Chelsea'nin kısa süre içinde Todibo ve kulübü ile resmi görüşmelere başlayacağı belirtilirken, oyuncunun ilk terchinin Tottenham olduğu yazıldı.Öte yandan Fransa'da zirve mücadelesini sürdüren Nice'in, Todibo'yu kış transfer döneminde takımdan göndermeyi düşünmediği aktarıldı.24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Nice formasıyla çıktığı 14 maçta 1 asist kaydetti.