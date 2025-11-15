15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-161'
Gürcistan-İspanya
20:00
Türkiye-Bulgaristan
20:00
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
Linheştayn-Galler
20:00
Slovenya-Kosova
22:45
İsviçre-İsveç
22:45
Yunanistan-İskoçya
22:45
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Premier Lig devleri, Kenan Yıldız'ın peşinde!

Fabrizio Romano, Kenan Yıldız ve transfer haberleri hakkında konuştu.

calendar 15 Kasım 2025 18:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'taki ve milli takımdaki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Fabrizio Romano, bir Youtube kanalında Kenan Yıldız ile ilgili bilgilerini paylaştı.

Yıldız'ın pek çok takım tarafından takip edildiğini belirten Romano, "Premier League'in üst düzey kulüpleri Kenan Yıldız'ı yakından takip ediyor. Bu durum, Juventus'un oyuncuyla sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamaması hâlinde yaz dönemi için gündemde olacak bir konu. Premier League kulüpleri, oyuncuyla ilgili temas kurmaya ve durumu araştırmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Juventus'un, Kenan Yıldız'ı bırakmaya pek niyeti olmadığını belirten tecrübeli isim, "Juventus cephesine gelince, Kenan'ın temsilcileriyle görüşmeler sürüyor ancak şu anda finansal konularda hâlâ bir fark bulunuyor. Yıldız'ın sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor fakat Juventus için bu acil bir konu; büyük kulüplerin hamle yapmasını engellemek için ona daha iyi bir maaş vermek istiyorlar." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
