24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
3-4
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
0-0
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
3-0
24 Kasım
M. United-Everton
0-155'
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
1-055'
24 Kasım
Torino-Como
1-5
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
1-172'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Premier Lig'de olay kırmızı kart: Takım arkadaşına tokat attı!

Premier Lig'de Manchester United - Everton karşılaşmasında Everton oyuncusu Idrissa Gueye, takım arkadaşı Michael Keane'e tokat atması sonrası kırmızı kart gördü.

24 Kasım 2025 23:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago




Premier Lig'in 12. haftasının kapanış maçında ilginç bir olay yaşandı. Manchester United'ın Everton'u konuk ettiği mücadelede Everton'lu oyuncu Idrissa Gueye, takım arkadaşı tokat attı.

TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI

Karşılaşmanın 13. dakikasında yaşanan olayda Everton'lu Michael Keane ve Gueye, tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Gueye, takım arkadaşı Keane'ye tokat attı.

TAKIM ARKADAŞLARI ZOR TUTTU

Tartışma sonrasında maçın hakemi Tony Harrington Senegalli orta sahası oyuncusuna kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kart sonrası takım arkadaşları 36 yaşındaki oyuncuyu zor sakinleştirdi. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.