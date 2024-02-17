Pragmatik Buruk: Dokunuşlarıyla yine fark yarattı

50 yaşındaki çalıştırıcı önce Barış Alper, Kaan ve Berkan'dan farklı bölgelerde yararlanıp formsuz isimleri bertaraf etti. Ardından İcardi'nin sahada kalması için ısrarlı davranıp, Tete hamlesi ve Barış planı ile Sparta Prag'ı devirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Pragmatik Buruk: Dokunuşlarıyla yine fark yarattı
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17 Şubat 2024 11:02
Son güncelleme 17 Şubat 2024 16:35
Süper Lig'de lider olan, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan Galatasaray, Avrupa'da da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Çekya ekibi Sparta Prag karşısında 10 kişi kalmasına rağmen 3-2 kazanmasını bilen sarı-kırmızılı takımın bu başarısında aslan payı Okan Buruk'un...

BARIŞ'I GERİ ÇEKTİ, ASİST YAPTI

Eksiklere rağmen akılcı çözümler bulan Buruk, saha kenarında panik yapmıyor ve oyuna müdahalelerle maçları çözüyor. Barış Alper, Berkan ve Kaan başta olmak üzere birçok oyuncusunu farklı mevkide kullanan Galatasaray'ın hocası, üç kulvarda da iddiasını koruyan bir takım yarattı.

Sparta Prag karşısında İcardi'yi 90 dakika oyunda tutan Okan Buruk, Arjantinli forvetin uzatmadaki golüyle haklı çıkarken, galibiyet golünün asisti de Buruk'un oyun içinde sağ beke çektiği Barış Alper Yılmaz'dan geldi. 

 
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