Poyraz Efe, Abdullah Avcı'yı bekliyor

Trabzonspor, talipleri olan Poyraz Efe Yıldırım konusunda Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket edecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Poyraz Efe, Abdullah Avcı'yı bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2024 12:36
U19 Ligi'nde geçen sezon gol kralı olan ve Trabzonspor'da A takımla antrenmanlara çıkan Poyraz Efe Yıldırım, U19 Avrupa Şampiyonası'nda da Danimarka'ya attığı müthiş golle dikkat çekmişti.

Trabzonspor'un 19 yaşındaki yıldız adayına Süper Lig'den çok sayıda talip var. Kiralama teklifler ise şimdilik bekletiliyor.

Avrupa'dan da bazı takımların takibinde olan Poyraz konusunda son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Trabzonspor, Avcı'nın vereceği karara göre hareket edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery