Poyraz Efe, Abdullah Avcı'yı bekliyor

U19 Ligi'nde geçen sezon gol kralı olan ve Trabzonspor'da A takımla antrenmanlara çıkan Poyraz Efe Yıldırım, U19 Avrupa Şampiyonası'nda da Danimarka'ya attığı müthiş golle dikkat çekmişti.
Trabzonspor'un 19 yaşındaki yıldız adayına Süper Lig'den çok sayıda talip var. Kiralama teklifler ise şimdilik bekletiliyor.
Avrupa'dan da bazı takımların takibinde olan Poyraz konusunda son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Trabzonspor, Avcı'nın vereceği karara göre hareket edecek.
Trabzonspor'un 19 yaşındaki yıldız adayına Süper Lig'den çok sayıda talip var. Kiralama teklifler ise şimdilik bekletiliyor.
Avrupa'dan da bazı takımların takibinde olan Poyraz konusunda son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Trabzonspor, Avcı'nın vereceği karara göre hareket edecek.
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