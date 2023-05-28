Potanın Perileri, hazırlık maçında Almanya'yı 95-63'lük skorla mağlup etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya ile çıktığı hazırlık karşılaşmasını farklı kazandı.
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul´da düzenlenen turnuvada mücadele eden Potanın Perileri, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 95-63'lük skorla rakibini mağlup etmeyi başardı.ı.
Ahmet Cömert Spor Salonu´nda oynanan karşılaşmada Ay-yıldızlı ekip parkeye; Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner ve Tilbe Şenyürek beşiyle çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısını 48-34 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekipte Tilbe Şenyürek 21, Sevgi Uzun 16 ve Feride Şevval Akalan 13 sayıyla oynadı. Konuk ekip Almanya'da ise Leonie Fiebich 17 sayı kaydetti.
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul´da düzenlenen turnuvada mücadele eden Potanın Perileri, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 95-63'lük skorla rakibini mağlup etmeyi başardı.ı.
Ahmet Cömert Spor Salonu´nda oynanan karşılaşmada Ay-yıldızlı ekip parkeye; Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner ve Tilbe Şenyürek beşiyle çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısını 48-34 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekipte Tilbe Şenyürek 21, Sevgi Uzun 16 ve Feride Şevval Akalan 13 sayıyla oynadı. Konuk ekip Almanya'da ise Leonie Fiebich 17 sayı kaydetti.