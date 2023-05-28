Potanın Perileri, hazırlık maçında Almanya'yı 95-63'lük skorla mağlup etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul´da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki üçüncü ve son maçında Almanya´yı 95-63 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Potanın Perileri, hazırlık maçında Almanya'yı 95-63'lük skorla mağlup etti
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28 Mayıs 2023 00:25
Son güncelleme 28 Mayıs 2023 00:26
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya ile çıktığı hazırlık karşılaşmasını farklı kazandı. 

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul´da düzenlenen turnuvada mücadele eden Potanın Perileri, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 95-63'lük skorla rakibini mağlup etmeyi başardı.ı.

Ahmet Cömert Spor Salonu´nda oynanan karşılaşmada Ay-yıldızlı ekip parkeye; Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner ve Tilbe Şenyürek beşiyle çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısını 48-34 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekipte Tilbe Şenyürek 21, Sevgi Uzun 16 ve Feride Şevval Akalan 13 sayıyla oynadı. Konuk ekip Almanya'da ise Leonie Fiebich 17 sayı kaydetti.
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