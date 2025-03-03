Potada zirveye Petkimspor damgası

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, 3 maçlık galibiyet hasretine deplasmanda güçlü rakiplerinden Euroleague'in köklü ekibi Anadolu Efes'i 103-101 yenerek son verdi.
Bu sezon daha önce lider Fenerbahçe'yi de İstanbul'da 75-66 mağlup eden Petkimspor, ligin ilk iki sırasındaki şampiyonluk adaylarını deplasmanda yenmeyi başaran tek takım oldu.
Petkim, oynadığı 19 maçın 18'ini kazanan lider Fenerbahçe'ye bu sezon ilk ve tek lig yenilgisini tattırmıştı. Anadolu Efes'i de NBA mücadelesi şeklinde geçip toplam 204 sayı atılan karşılaşmada Tyree'nin son saniyelerdeki turnikesiyle 103-101 mağlup etmeyi başaran Aliağa ekibinde Wesley Wan Beck de 29 sayıyla yıldızlaştı.
Ligde 8 galibiyete ulaşan Petkimspor'da Antrenör Burak Gören, "Takımımla gurur duyuyorum. 10 sayı gerideyken de hep oynun içinde kaldık. Bunu kesinlikle kazandığımız maçtan sonra bir mazeret olarak söylemiyorum ama çok yorulduk, milli aradan önce 33-34 maç oynadık. Lige dönüşlerimizde problemler yaşadık ve Şampiyonlar Ligi'nde çok zorlu rakiplerle mücadele ettik. Çok saygı duyduğumuz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, ülkemizin göz bebeği olan EuroLeague takımları. İkisini de deplasmanda yenme başarısı gösterdik. Petkimspor tarihinde bir ilk daha oldu. Daha önce Anadolu Efes karşısında galibiyetimiz yoktu. Başkanımız ve başkan yardımcımız da buradaydı. Herkes adına çok sevindim, mutlu ve gururluyum" açıklamasını yaptı.
AVRUPA'DA UZAK DEPLASMANDA
Ligde Anadolu Efes deplasmanındaki galibiyetle sükse yapan Aliağa Petkimspor bu maçın hemen ardından 4 Mart Salı günü Avrupa'da Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda lider La Laguna Tenerife'ye konuk olacak.
Santiago Martin Arena'daki maç saat 23.00'te başlayacak.
Rakibiyle İspanya'nın Atlas Okyanusu'nda yer alan ana karaya uzak Kanarya Adaları'nın Tenerife Adası'nda karşılaşacak Petkimspor galip gelerek çeyrek final iddiasını sürdürmeye çalışacak. Petkim grupta daha önce oynadığı iki maçı kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Tenerife, bu sezon evinde 4'te 4 yaptı. İspanyol temsilcisi gruptaki iki maçını da kazanmayı başardı.
Potada zirveye Petkimspor damgası
Petkimspor, Anadolu Efes'i deplasmanda devirerek galibiyet hasretine son verdi.
Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, 3 maçlık galibiyet hasretine deplasmanda güçlü rakiplerinden Euroleague'in köklü ekibi Anadolu Efes'i 103-101 yenerek son verdi.
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