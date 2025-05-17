17 Mayıs
A.Demirspor-Hatayspor
19:00
17 Mayıs
RB Leipzig-VfB Stuttgart
16:30
17 Mayıs
B. Dortmund-Holstein Kiel
16:30
17 Mayıs
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
17 Mayıs
FC Heidenheim-Werder Bremen
16:30
17 Mayıs
Freiburg-E. Frankfurt
16:30
17 Mayıs
Augsburg-Union Berlin
16:30
17 Mayıs
Mainz 05-Leverkusen
16:30
17 Mayıs
Mönchengladbach-Wolfsburg
16:30
17 Mayıs
St. Pauli-Bochum
16:30
17 Mayıs
C.Palace-M.City
18:30
17 Mayıs
Genoa-Atalanta
21:45
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Brest
22:00
17 Mayıs
Saint-Etienne-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Lille-Reims
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Nantes-Montpellier
22:00
17 Mayıs
Lens-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Paris Saint-Germain-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Standard Liege-FCV Dender EH
19:15
17 Mayıs
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
17 Mayıs
Braga-Benfica
20:00
17 Mayıs
Sporting CP-V. Guimaraes
20:00
17 Mayıs
FC Porto-Nacional
20:00

Potada dev derbi: Fenerbahçe Beko - Galatasaray

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta derbisinde Fenerbahçe Beko, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

calendar 17 Mayıs 2025 09:38 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 09:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Potada dev derbi: Fenerbahçe Beko - Galatasaray
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde ligin normal sezonunu zirvede tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 17 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Maç beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü maçta düdük çalacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'ın 29. haftada oynaması gereken Anadolu Efes karşılaşması ertelenmişti. Ligde şu anda 29 maçta 26 galibiyet elde eden Fenerbahçe 55 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray ise 28 maçta 14 galibiyetle 42 puana ulaşarak 7. sıraya yerleşmiş durumda.

GALATASARAY İÇİN PLAY OFF ŞANSI

Eğer sarı kırmızılılar hem Fenerbahçe hem de Anadolu Efes karşılaşmalarını kazanır, aynı zamanda 6. sıradaki Mersinspor, kümede kalma mücadelesi veren Darüşşafaka'ya mağlup olursa, Galatasaray doğrudan Play-Off bileti alma şansını elde edecek.

KARŞILAŞTIKLARI İKİ MÜCADELEYİ DE FENERBAHÇE BEKO KAZANDI

İki takım bu sezon Türkiye Kupası ve ligin ilk yarısında karşılaştı. Her iki maçta da Fenerbahçe Beko galibiyete uzandı, deplasmanda 81-95, kupa yarı finalini de 89-74 kazanmıştı.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.