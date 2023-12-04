Porzingis, Pacers'a karşı çeyrek final maçında yok!

Boston Celtics'in yıldızı Kristaps Porzingis'in, sol baldırındaki sakatlığın iyileşme süreci devam ettiği için bu gece Indiana Pacers'a karşı oynanacak Sezon İçi Turnuvası çeyrek finali maçında forma giymeyeceği duyuruldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Porzingis, Pacers'a karşı çeyrek final maçında yok!
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04 Aralık 2023 11:44
Boston Celtics'in yıldızı Kristaps Porzingis'in, sol baldırındaki sakatlığın iyileşme süreci devam ettiği için bu gece Indiana Pacers'a karşı oynanacak Sezon İçi Turnuvası çeyrek finali maçında forma giymeyeceği duyuruldu.

28 yaşındaki oyuncu, 24 Kasım tarihinde Orlando Magic'e karşı oynanan maçta sakatlanmış ve Boston'ın sonraki üç maçını kaçırmıştı.

Celtics'te güçlü bir ilk sezon geçiren Porzingis, %54,7 şut isabetiyle yaklaşık 19 sayı ortalamasıyla oynuyor.

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