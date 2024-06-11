Porto, Vitor Roque'nin peşine düştü

Porto, Barcelona'ya 19 yaşındaki golcü Vitor Roque'yi satın alma opsiyonlu kiralamak için kiralama teklifinde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Porto, Vitor Roque'nin peşine düştü
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11 Haziran 2024 21:44
Gelecek sezon Portekiz Ligi'nde mutlak şampiyonluk isteyen Porto, gözünü Barcelona'nın genç yıldızına çevirdi.

A Bola'da yer alan habere göre; Porto, Barcelona'nın 19 yaşındaki golcüsü Vitor Roque için harekete geçti.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Portekiz devinin, Roque için Barcelona'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

BARCELONA SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Ancak Barcelona yönetiminin genç yıldızı takımdan göndermeye sıcak bakmadığı ve uzun seneler boyunca ondan yararlanmak istediği belirtildi.

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Hansi Flick'in de sportif direktör Deco ile görüşerek genç yıldızın geleceğiyle ilgili son kararı önümüzdeki günlerde vereceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona ile 16 maça çıkan Roque, bu maçlarda 2 gol kaydetti.

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