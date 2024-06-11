Porto, Vitor Roque'nin peşine düştü

Gelecek sezon Portekiz Ligi'nde mutlak şampiyonluk isteyen Porto, gözünü Barcelona'nın genç yıldızına çevirdi.



A Bola'da yer alan habere göre; Porto, Barcelona'nın 19 yaşındaki golcüsü Vitor Roque için harekete geçti.



KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI



Portekiz devinin, Roque için Barcelona'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.



BARCELONA SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR



Ancak Barcelona yönetiminin genç yıldızı takımdan göndermeye sıcak bakmadığı ve uzun seneler boyunca ondan yararlanmak istediği belirtildi.



Barcelona'nın yeni teknik direktörü Hansi Flick'in de sportif direktör Deco ile görüşerek genç yıldızın geleceğiyle ilgili son kararı önümüzdeki günlerde vereceği ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Barcelona ile 16 maça çıkan Roque, bu maçlarda 2 gol kaydetti.





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