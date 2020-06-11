Portekiz'de Benfica, zirveyi Porto'ya armağan etti

Portekiz Ligi'nde lider Benfica, koronavirüs arasının ardından çıktığı ikinci maçında da puan kaybedince liderliği Porto'ya kaptırdı.Düşme hattında yer alan Portimonense'ye konuk olan Benfica, Pizzi ve Andre Almeida'nın golleriyle ilk yarısını 2-0 önde bitirdiği karşılaşmadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Ligde son 10 maçında 1 galibiyeti bulunan Benfica'nın ardından gelen Porto ise bu fırsatı değerlendirerek liderliğe yükseldi.Maritimo'yu konuk eden Porto 6. dakikada Jesus Corona'nın golüyle öne geçtiği maçı 1-0'lık galibiyetle kapattı ve liderlik koltuğuna 2 puan farkla oturdu.Benficalı taraftarlar, geçen hafta Tondela maçında alınan beraberliğin ardından takım otobüsünü taşlamış ve 2 futbolcunun yaralanmasına sebep olmuştu.