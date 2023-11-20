Portekiz gövde gösterisiyle EURO'ya katılıyor

EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında Portekiz evinde konuk ettiği İzlanda'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Portekiz gövde gösterisiyle EURO'ya katılıyor
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20 Kasım 2023 00:39
Son güncelleme 20 Kasım 2023 00:42
EURO 2024 Elemeleri J Grubu 10. hafta karşılaşmasında Portekiz sahasında ağırladığı İzlanda'yı 2-0 yendi.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Bruno Fernandes ve 66. dakikada Ricardo Horta kaydetti.

Portekiz aldığı bu galibiyetle beraber puanını 30'a çıkardı ve grupta oynadığı tüm maçları kazanmayı başardı. İzlanda ise 10 puanda kaldı.

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