Portekiz'e set vermedik

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Portekiz'i set vermeden 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Portekiz'e set vermedik
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19 Mayıs 2022 21:52
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Portekiz'i 3-0 mağlup etti.

E Grubu'nda yer alan milli takım, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan karşılaşmayı 25-21, 25-19 ve 26-24'lük setlerle kazandı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 18.00'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, grubu ilk sırada tamamlaması halinde 12-17 Temmuz tarihlerinde İtalya'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

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