"TÜRKLER YARI FİYATINA BİTİREBİLİR"

CABRAL'IN PERFORMANSI

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Sporting Lizbon'da forma giyen Jovane Cabral konusunda sona yaklaştı. Portekiz basını, siyah-beyazlıların Cabral ile ilgili durumunu okuyucularına duyurdu.Haberde, Jovane Cabral'ın geleceğinin bu hafta netleşeceği vurgulanırken, "Türkler, Sporting'in talep ettiği 5 milyon euro ödemeyi yapmıyor. Ama transferde süreç gelişti. Bu transfer yarı fiyatına bile tamamlanabilir" ifadelerine yer verildi.24 yaşındaki kanat oyuncusu Cabral geçen sezon kiralık oynadığı İtalyan ekibi Lazio'da 4 maçta 1 gol kaydetti. Sporting formasıyla da futbolcu, 17 maçta 3 gollük katkı yaptı. Futbolcuya Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de onay verdiği biliniyor.