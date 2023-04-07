Portekiz Premier Lig'de dev maçta Benfica ile Porto karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'daki maçı Porto 2-1'lik skorla kazandı.



Benfica, Diogo Costa'nın 10. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti. Porto bu gole 45. dakikada Mateus Uribe ile karşılık verdi.



İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.



Porto, 54. dakikada Mehdi Taremi ile öne geçti.



Kalan sürede başka gol çıkmadı ve Porto, deplasmanda Benfica'yı 2-1'lik skorla devirdi.



Benfica, ligde bu sezon 2. kez mağlup oldu.



Bu sonucun ardından Benfica, 71 puanda kaldı. Porto, 64 puana yükseldi.



Benfica, ligde gelecek hafta Chaves deplasmanına gidecek. Porto sahasında Santa Clara'yı ağırlayacak.





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