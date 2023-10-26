Plaj Futbolu Milli Takımı, Brezilya'ya 11-2 yenildi

Plaj Futbolu Milli Takımı, Suudi Arabistan'da düzenlenen NEOM Beach Kupası'ndaki ilk maçında Brezilya'ya 11-2 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçta milli takımın gollerini Efe Lorenzo Deniz ve Cem Keskin kaydetti.
Grubun diğer maçında Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya'yı 5-4 mağlup etti.
Ay-yıldızlı takım, turnuvanın ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçta milli takımın gollerini Efe Lorenzo Deniz ve Cem Keskin kaydetti.
Grubun diğer maçında Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya'yı 5-4 mağlup etti.
Ay-yıldızlı takım, turnuvanın ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak.