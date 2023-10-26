29 Ekim

Plaj Futbolu Milli Takımı, Brezilya'ya 11-2 yenildi

Plaj Futbolu Milli Takımı, Suudi Arabistan'da düzenlenen NEOM Beach Kupası'ndaki ilk maçında Brezilya'ya 11-2 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Plaj Futbolu Milli Takımı, Brezilya'ya 11-2 yenildi
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26 Ekim 2023 15:34
Plaj Futbolu Milli Takımı, Suudi Arabistan'da düzenlenen NEOM Beach Kupası'ndaki ilk maçında Brezilya'ya 11-2 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçta milli takımın gollerini Efe Lorenzo Deniz ve Cem Keskin kaydetti.

Grubun diğer maçında Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya'yı 5-4 mağlup etti.

Ay-yıldızlı takım, turnuvanın ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak.

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