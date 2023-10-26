Plaj Futbolu Milli Takımı, Brezilya'ya 11-2 yenildi

Plaj Futbolu Milli Takımı, Suudi Arabistan'da düzenlenen NEOM Beach Kupası'ndaki ilk maçında Brezilya'ya 11-2 mağlup oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçta milli takımın gollerini Efe Lorenzo Deniz ve Cem Keskin kaydetti.



Grubun diğer maçında Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya'yı 5-4 mağlup etti.



Ay-yıldızlı takım, turnuvanın ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak.



