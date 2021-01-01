Pistons, Hamidou Diallo'yu takımda tuttu

Sınırlı serbest oyuncu Hamidou Diallo'nun, Detroit Pistons'da kalmak için iki yıllığı 10.4 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığı bildirildi.



ESPN'den Bobby Marks'a göre Pistons, garantili sözleşmeli 16 oyuncusu olduğu için Diallo'ya yer açmak zorunda ve şimdi normal sezon için bu alanda karar alma aşamasında. NBA takımlarının sezona 15 kişiyle başlama hakkı bulunuyor.



Önceki sezon Diallo, Oklahoma City Thunder ve Pistons formasıyla çıktığı 52 maçta 11.6 sayı, 5.2 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları tutturmuştu.



Mart ayında, 23 yaşındaki oyuncu Thunder'dan Svi Mykhailiuk karşılığında Pistons'a gönderilmişti.



Diallo, çaylak Cade Cunningham'ın yanı sıra ikinci senelerinde olacak Saddiq Bey, Isaiah Stewart ve Killian Hayes'in yer alacağı genç bir Pistons çekirdeğine katılacak.



