Pique'den Real Madrid övgü!

Barcelona'nın eski yıldızı Gerard Pique, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde bambaşka bir takım olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Pique'den Real Madrid övgü!
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25 Mart 2025 21:27
Barcelona'nın eski yıldızı Gerard Pique, Real Madrid hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Pique, "Şampiyonlar Ligi söz konusu olduğunda Real Madrid bambaşka bir takım!" dedi.

Açıklamalarına devam eden İspanyol eski yıldız, "La Liga'da liderin 20 puan gerisinde kalıp berbat bir sezon geçirebilirler ama Şampiyonlar Ligi'nde başka bir kimlik ortaya koyabilirler. Son yıllarda hep favori olmadılar ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başardılar." sözlerini sarf etti.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turunda Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

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