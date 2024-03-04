Pierre Van Hooijdonk: "Ahmetcan beni çok etkiledi"

Pierre van Hooijdonk, Utrecht karşısında Ajax'ın yıldızı olarak Trabzonspor'un eski stoperi Ahmetcan Kaplan'ı gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Pierre Van Hooijdonk: 'Ahmetcan beni çok etkiledi'
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04 Mart 2024 13:22
Fenerbahçe'nin ve Hollanda futbolunun efsanelerinden Pierre van Hooijdonk, Ajax'ın Utrecht'i 2-0 yendiği lig maçını ve Ajax'ta forma giyen Türk stoper Ahmetcan Kaplan'ı değerlendirdi.

Van Hooijdonk, "Ajax'ı uzun zamandır ilk kez çok sıkıcı buldum. Eğer Ajax'ın maçlarını izliyorsanız, her zaman her şey oluyordu. Bu maçta hiçbir şey olmadı. İyi bir düzenle oynadılar." dedi.

Hollandalı efsane, "Ajax'ta defansif olarak iyi bir uyum vardı. Ofansif olarak pek bir şey yaratamadılar. Ancak, Steven Berghuis ve Steven Bergwijn oynamadığında Ajax'ın yaratıcılık açısından çok şey kaybetmesi de sürpriz değil." ifadelerini kullandı.

"AHMETCAN KAPLAN BENİ ETKİLEDİ"

Ajax adına maçın yıldızı sorulan Van Hooijdonk, "Ahmetcan Kaplan ve Sivert Manssverk. Ahmetcan beni gerçekten çok etkiledi. Her şeyiyle oldukça iyiydi." cevabını verdi.

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