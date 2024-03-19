Pierre Gasly, FC Versailles'a ortak oldu

Alpine'nin Fransız pilotu Pierre Gasly, Fransa 3. Lig ekiplerinden FC Versailles'e ortak oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Pierre Gasly, FC Versailles'a ortak oldu
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19 Mart 2024 16:38
Formula 1 takımı Alpine'in pilotu Pierre Gasly, Fransa 3. Futbol Ligi ekibi FC Versailles'a ortak oldu.

FC Versailles'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fransız sürücünün kulübün üçüncü ortağı olduğu belirtildi.

Kulübün bir parçası olmaktan dolayı mutluluk yaşadığını kaydeden Gasly, "Her zaman profesyonel futbolun içinde yer almak istemiştim. Bu, çok güzel bir hikayenin başlangıcı olacak." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Versay şehrinde 1989 yılında kurulan FC Versailles, 3. Lig'de 32 puanla 10. sırada yer alıyor.

 

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