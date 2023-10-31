Eski NBA süperstarı Paul Pierce, günümüz NBA oyuncularının sakatlıklardan kurtulmasının kendi dönemine kıyasla artık daha uzun sürdüğünü belirtti.



Piece, eski takım arkadaşı Kevin Garnett ile "Ticket and The Truth" isimli podcast'in son bölümünde New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın sakatlık geçmişini tartışırken, şu yorumu yaptı:



"Bu yeni neslin bizden daha yavaş iyileştiğini fark ettin mi?"



Garnett, günümüz oyuncularının sahaya dönmelerinin daha uzun sürmesinin nedeninin doktorlar olduğunu öne sürdü:



"Bir keresinde doktor içeri girdi ve 'Az önce bacağında koca bir delik gördük. Yürümemen gerekiyor.' dedi. Ama oraya yürüyerek gitmiştim! Doktor bunu söylediğinde, artık zihinsel olarak o şekilde düşünmeye başlıyorsunuz."



Sonrasında kalbinde üfürüm olduğunu itiraf eden Garnett, doktorların uyarılarını dinlemiş olsaydı bu durumu atlatamayabileceğini şu şekilde sözlerine ekledi:



"Bana kalbimde delik olduğunu söylediler. Bu yüzden her yıl yapılan testleri geçmek zorundaydım. Buna inanmış olsaydım, sürekli kalbimde bir problem olduğuna odaklanacaktım. Bu saçmalıkları dinlemek istemiyorum. 21 yılımı iki kalp üfürümüyle geçirmiştim."



Garnett, 2016'da emekli olmadan önce NBA'de 21 sezon oynarken, Pierce'ın kariyeri ise 19 sezon sürmüştü.



