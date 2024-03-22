Boston Celtics'in eski yıldızı Paul Pierce, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin etkisinin LeBron James ve Michael Jordan'dan "daha büyük" olduğunu savundu.



Bu hafta 'Undisputed' programına konuk olan Pierce, Curry'nin neden NBA tarihindeki en etki sahibi oyuncu olduğunu açıkladı.



Pierce, Steph'in basketbol üzerindeki etkisinin şimdiye kadar görülmemiş olduğunun altını çizerken, bunun her normal sezon maçında açıkça görüldüğünü söyledi:



"Steph'in NBA'deki etkisinden bu yana takımlar daha çok üçlük attığı için, maçlarda daha fazla 20 sayılık farklardan geri dönüşler görüyoruz. Oyunculara ikili sıkıştırma yapıyorlar ve üçlük atabilen uzunları takıma alıyorlar. Steph Curry'nin oyun üzerindeki etkisi, LeBron James, Michael Jordan ve Kobe Bryant'tan daha büyük oldu.



Dün gece Celtics maçını izledim ve ilk 10 şutları üçlüktü. Herkes Steph olabileceğini düşünüyor. Artık Amerika'daki çocuklar, ileride Steph gibi olabileceklerine inanıyor. Jordan, LeBron veya Kobe olamayacaklarının farkındalar."



Basketbola damgasını vuran Steph, özgeçmişi ve oyun üzerindeki etkisiyle şimdiden tüm zamanların en iyilerinden biri olarak özel bir yerde bulunuyor.



Şu ana kadar 14 sezonda Curry, %47,3 şut oranıyla 24,8 sayı, 6,4 asist ve 4,7 ribaund ortalamalarına sahip.





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