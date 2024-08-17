Phil Jones, 32 yaşında futbola veda etti

Kariyerinde uzun yıllar Manchester United'da forma giyen 32 yaşındaki stoper Phil Jones, emekliliğini açıkladı.



Jones, yeni kariyerinde teknik direktör olmayı hedeflediğini duyurdu.



İngiliz basınına konuşan Phil Jones, "Kariyerim istediğimden daha hızlı sona erdi ama bardağın yarısı dolu. UEFA A lisansı aldım ve teknik direktör olarak kendimi test ettim. Gelecekte bir takıma liderlik etmek istiyorum. Bunu başarmaya kararlıyım." dedi.



6 KUPA KAZANDI



İngiliz oyuncu, 2011'den 2023'e kadar Manchester United forması giyerken, İngiliz devinde Premier Lig şampiyonluğu, Avrupa Ligi şampiyonluğu dahil olmak üzere 6 Kipa kazandı.



Kariyerinde 288 maça çıkan Jones, 6 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.





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