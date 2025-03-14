PFDK'den Jose Mourinho kararı

Kurul Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün açıklamalar kendi hakkında olduğu için müzakerelerde olmadığı belirtilerek,." denildi."FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in sevke konu açıklamaları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı hakkında olduğu içinBaşkanvekili Av. Mehmet Erol müzakereye başkanlık etmiştir.Bilindiği gibi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve diğer yargı kurulları heyet halinde çalışmakta ve müzakere yaparak karar vermektedir. Bu Kurulların başkanlarının oylarda eşitlik durumu dışında da diğer kurul üyelerinden oylama bakımından bir üstünlüğü yoktur. Verilen kararlar zaman zaman oyçokluğu ile verilmektedir. Bu durum vicdani kanaate göre karar verildiğinin en önemli kanıtlarından birisidir.Yukarıda yaptığımız açıklamalar göz önüne alındığında bu paylaşımların ne kadar dayanaktan yoksun olduğu ortadadır. Kaldı kiBu da gayet doğaldır. Önemli olan önüne gelen olaylarda nesnel davranabilmektir.Bundan sonrada böyle devam edecektir. Dolayısı ile bu tür açıklamalar Kurulumuz tarafından kişiselleştirilmemektedir.FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX hakkında; 06.03.2025 tarihinde medyaya (Sky Sports News) yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de;, (oyçokluğu) karar verilmiştir."