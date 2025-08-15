15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Petkimspor tam kadro parkeye indi!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, tam kadro halinde antrenmanlara başladı.

calendar 15 Ağustos 2025 11:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra FIBA Europe Cup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi 7 yabancı, 2 yerli transferi yaparak kadrosunu yenileyen Aliağa Petkimspor tam kadro antrenmanlara başladı.

Bir süredir yerli oyuncularla çalışan Petkim, tüm yabancıların katılımıyla parkeye indi. İzmir temsilcisi, "Enerjimiz yüksek, hedefimiz ortak. Tüm oyuncularımızın katılımıyla, yeni sezon hazırlıklarımız full enerjiyle devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Sezon öncesi antrenörlük görevine Özhan Çıvgın'ı getiren Petkim, iç transferde Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav ve Yiğit Gökay Kaba'yı kadroda tutarak, Yannick Frankie, David Efianayi, Martynas Sajus, Roberts Blumbergs, Jehyve Floyd, Stanley Whittaker, Sean McDermott, Yunus Emre Sonsırma ve Boran Güler'i transfer etmişti.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
