Petkimspor tam kadro parkeye indi!

Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra FIBA Europe Cup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi 7 yabancı, 2 yerli transferi yaparak kadrosunu yenileyen Aliağa Petkimspor tam kadro antrenmanlara başladı.



Bir süredir yerli oyuncularla çalışan Petkim, tüm yabancıların katılımıyla parkeye indi. İzmir temsilcisi, "Enerjimiz yüksek, hedefimiz ortak. Tüm oyuncularımızın katılımıyla, yeni sezon hazırlıklarımız full enerjiyle devam ediyor" açıklamasını yaptı.



Sezon öncesi antrenörlük görevine Özhan Çıvgın'ı getiren Petkim, iç transferde Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav ve Yiğit Gökay Kaba'yı kadroda tutarak, Yannick Frankie, David Efianayi, Martynas Sajus, Roberts Blumbergs, Jehyve Floyd, Stanley Whittaker, Sean McDermott, Yunus Emre Sonsırma ve Boran Güler'i transfer etmişti.