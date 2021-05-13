Pep Guardiola: 'Ben İstanbul'a gitmek istiyordum'

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, UEFA tarafından İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'e alınma kararına değindi.



İstanbul'da oynamak istediğini ancak kararı kabul ettiğini söyleyen Guardiola, "UEFA böyle bir karar verdi. Türkiye'ye gitme şansını hiç yakalayamadım, Şampiyonlar Ligi'nde bile hiç orada oynamadım. İlkay için İstanbul'a gitmek istiyordum ancak UEFA, Portekiz kararı verdi. Benim için bir problem yok." ifadelerini kullandı.



Premier Lig şampiyonluğunu da kutladıklarını söyleyen İspanyol hoca, "Şampiyonluk kutlamasında pizzanın geldiği an gecenin en güzel anıydı. İngiltere'de partilerde nedense sadece alkol oluyor, bunu anlayamıyorum." dedi.



Liverpool Menajeri Jürgen Klopp için de mesaj yollayan başarılı teknik adam, "Jürgen Klopp'u çok takdir ediyorum. Kutlama mesajına henüz yanıt vermedim. Ona hayranım. Onun Dortmund'da ve Liverpool'daki takımları, benim için bir ilham kaynağı oldu, beni daha iyi bir menajer yaptı." diye konuştu.



Manchester City ile Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs tarihinde Porto'nun stadı Estadio do Drago'da oynanacak.



