Pep Guardiola: 'Arteta, Arsenal'de iyi işler yapacak'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 5-0 kazandıkları Arsenal maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta hakkında konuşan Guardiola, "Arteta ile beraber çalışmıştık. O karakterli, kişilik sahibi, lider ve iyi bir antrenör. Hepimiz onu inanılmaz seviyoruz. O gidince üzülmüştük. Bazen insanlar hemen sonuç bekler ya da ister. Kesinlikle Arteta'nın büyük bir hayranıyım ve ona güvenirlerse Arsenalde çok iyi bir iş çıkaracağından eminim. Bugünkü kadrosu hayal ettiği gibi değildi çünkü 7-8 tane sakat oyuncusu var. Ben White, Thomas Partey gibi önemli oyuncular da gerçekten önemli oyuncular." dedi.



Maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Pep, "İlk dakikalarda bir problem yaşadık ve düzelmemiz gerekiyordu. Golleri bulduk ve Xhaka'nın kırmızı kartından sonra maç bitti. Bizim için her şey daha kolay hale geldi. Arteta'nın adam adama oynayacağını biliyorduk. Buna çözüm bulduğumuzda her şey daha iyi oldu. Daha fazla gol atabilirdik. Rakibimize saygı duyuyoruz ve bu önemli bir zafer." ifadelerini kullandı.



