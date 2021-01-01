Penny Sarver, Suns çalışanlarını tehdit mi etti?

Phoenix Suns'ın sahibi Robert Sarver'ın eşi Penny Sarver'ın, Suns'ın eski çalışanlarıyla temasa geçtiği bildirildi.



Temasa geçilen eski çalışanların, gelen bu mesajları kendilerini korkutma girişimi olarak gördüklerini söylediler.



Penny Sarver bu mesajları gönderdiğini doğrulayarak, NBA'in eşiyle ilgili "ırkçılık" ve "kadın düşmanlığı" üzerine olan soruşturmasını dört gözle beklediğini söyledi:



"Hafta sonunda, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak adına birkaç kişiye ulaşarak, eşim ve Suns organizasyonu hakkında çıkan yalanlar yüzünden ne kadar hayal kırıklığına uğradığımı ve incindiğimi paylaşmaya karar verdim. Hissettiğim ihanetin yanı sıra, aile olarak yaşadığımız acıların bir kısmına da değindim. Birilerine 'gözdağı vermeye' çalıştığıma dair herhangi bir ifade, yanlış ve çirkin olduğu kadar aptalcadır."



"EĞER ÇOCUKLARIMA BİR ŞEY OLURSA..."



ESPN, eski çalışanların her birinin aldığını doğruladığı mesajları inceledi ve bir mesajın şu şekilde olduğu görüldü:



"Ben Penny Sarver. Robert'la aranızdaki ilişkinin geri dönülemeyecek bir noktaya geldiğini ve oldukça kızgın olduğunuzu biliyorum. Size burada gerçek hayatların tehlikede olduğunu hatırlatmak isterim.



Lütfen nefretinizi bir kenara bırakın ve böyle yalanlarla sebep olduğunuz zararın farkına varın. Spot ışığında yer almak sizin için bu kadar mı önemli?



Eğer çocuklarımdan birine bir şey olursa, sizi ve Earl Watson'ı şahsen sorumlu tutarım. Bir anlığına kendi çocuğunuzu düşünün ve rollerimizin değiştiğini hayal edin."



Eski bir çalışan, aldıkları bu mesajla ilgili olarak "Bunu bir tehditten başka nasıl yorumlarım, bilmiyorum" ifadesini kullandı.



