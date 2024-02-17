Pendikspor'un konuğu Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, 18 Şubat Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pendikspor'un konuğu Trabzonspor
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17 Şubat 2024 12:49
Son güncelleme 17 Şubat 2024 17:15
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, 18 Şubat Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek.

Pendik Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde geride kalan 25 müsabakada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Siltaş Yapı Pendikspor, 26 puanla 18. sırada bulunuyor.

Ligin 24. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Halil Akbunar, cezasından dolayı Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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