Pendikspor'a Fenerbahçe'den transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Fenerbahçe altyapısında yetişen 2003 doğumlu sağ bek Ruhan Arda Aksoy'u renklerine bağladıklarını açıkladı.
İstanbul ekibinin açıklamasında "Pendikspor'umuz, Fenerbahçe altyapısında yetişen 2003 doğumlu sağ bek Ruhan Arda Aksoy'u renklerine bağladı. Ruhan Arda Aksoy'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Pendikspor formasıyla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
RUHAN ARDA AKSOY KİMDİR?
Fenerbahçe altyapısından yetişen Ruhan Arda Aksoy, 31 Mart 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir. Kocaeli doğumlu oyuncu, 1.74 boyundaki Ruhan Arda Aksoy, sağ ayağını kullanmaktadır. Genç futbolcu, defans ve sağ bek pozisyonlarında forma giymektedir.
İstanbul ekibinin açıklamasında "Pendikspor'umuz, Fenerbahçe altyapısında yetişen 2003 doğumlu sağ bek Ruhan Arda Aksoy'u renklerine bağladı. Ruhan Arda Aksoy'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Pendikspor formasıyla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
RUHAN ARDA AKSOY KİMDİR?
Fenerbahçe altyapısından yetişen Ruhan Arda Aksoy, 31 Mart 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir. Kocaeli doğumlu oyuncu, 1.74 boyundaki Ruhan Arda Aksoy, sağ ayağını kullanmaktadır. Genç futbolcu, defans ve sağ bek pozisyonlarında forma giymektedir.
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