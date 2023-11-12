Süper Lig'in 12. haftasında Pendikspor, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 47. dakikada Erencan Yardımcı getirdi.



Bu sonucun ardından Pendikspor 13 puana yükseldi. Samsunspor, 8 puanda kaldı.



Pendikspor, milli aradan sonra Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Samsunspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



20. dakikada gelişen Samsunspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Muhammed Gümüşkaya, savunmanın arkasına sarkan Ercan Kara'ya pasını aktardı. Kaleci Erdem Canpolat, son anda uzanarak bu futbolcunun şut çekmesine engel oldu.



30. dakikada Pendikspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Lusamba, savunmanın arasından altıpasa doğru hareketlenen Diaby'ye pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun şutunda, Okan Kocuk açıyı kapatarak gole izin vermedi.



35. dakikada Okan Kocuk'un elle başlattığı oyunda araya giren Diaby, Erencan Yardımcı'ya pasını aktardı. Ceza sahasındaki bu futbolcu, penaltı noktası üzerindeki Halil Akbunar'a pasını çıkardı. Halil, müsait pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.



45+1. dakikada soldan kazanılan korneri Endri Çekiçi kullandı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortaya yükselen Erencan Yardımcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.



Mücadelenin ilk yarısı, golsüz sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





47. dakikada Pendikspor öne geçti. Van Drongelen'den topu kapan Halil Akbunar, sağ kanattan ceza sahası içine ortaladı. Altıpas önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Erencan Yardımcı'nın dönerek vuruşunda top, kaleci Okan Kocuk'un sağından filelerle buluştu: 1-0.



58. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Taç atışı sonrasında sol kanatta topla buluşan Ntcham, Ercan'la verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.



81. dakikada Vukovic'in geri pası kısa düştü. Bu pozisyonda rakibinden önce topu kapan Ntcham, ceza sahasına girip karşı karşıya yerden bir vuruş yaptı, kaleci Erdem Canpolat açıyı kapatarak gole müsaade etmedi.



82. dakikada Samsunspor bir kez daha gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına gönderilen ortada Mouandilmadji'nin kafayla indirdiği topa yakın mesafeden Holse sert vurdu. Kaleci Erdem Canpolat bu pozisyonda da gole izin vermedi.



Müsabaka, Pendikspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Pendik



Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Olguncan, Ali Tuna



Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Dk. 67 Serkan Asan), Rassoul, Welinton, Sequeira, Lusamba, İbrahim Akdağ (Dk. 54 Vukovic), Diaby (Dk. 80 Thuram), Endri Çekiçi (Dk. 68 Midtsjö), Halil Akbunar, Erencan Yardımcı (Dk. 80 Görkem Bitin)



Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Tirpan (Dk. 83 Nanu), Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Bennasser (Dk. 17 Soner Aydoğdu), Tait, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Ntcham), Holse, Emre Kılınç (Dk. 60 Laura), Ercan Kara (Dk. 60 Mouandilmadji)



Gol: Dk. 47 Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor)



Kırmızı kart: Markus Gisdol (Teknik direktör) (Maç bitiminde) (Yılport Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 55 Tirpan, Dk. 79 Okan Kocuk, Dk. 90+4 Satka (Yılport Samsunspor), Dk. 64 Sequeira, Dk. 90+4 Ivo Vieira (Teknik direktör) (Siltaş Yapı Pendikspor)





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