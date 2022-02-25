Pelkas: 'Planlarımız işlemedi'

Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a elendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Pelkas kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek planlarını sahada gösteremediklerini belirtti. Pelkas'ın maç sonu açıklamaları şöyle:



"Bizim için zor bir maçtı. Çalışmalarımızı yapmıştık, planlarımızı yapmıştık ancak bu planlar sahada maalesef işlemedi. Artık burası geride kaldı, ligde kalan maçlara konsantre olmamız gerekiyor."





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