Pelkas: 'Planlarımız işlemedi'

Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a elendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Pelkas kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek planlarını sahada gösteremediklerini belirtti. Pelkas'ın maç sonu açıklamaları şöyle:
"Bizim için zor bir maçtı. Çalışmalarımızı yapmıştık, planlarımızı yapmıştık ancak bu planlar sahada maalesef işlemedi. Artık burası geride kaldı, ligde kalan maçlara konsantre olmamız gerekiyor."
Pelkas kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek planlarını sahada gösteremediklerini belirtti. Pelkas'ın maç sonu açıklamaları şöyle:
"Bizim için zor bir maçtı. Çalışmalarımızı yapmıştık, planlarımızı yapmıştık ancak bu planlar sahada maalesef işlemedi. Artık burası geride kaldı, ligde kalan maçlara konsantre olmamız gerekiyor."