Pelkas: "Planlarımız işlemedi"

Dimitris Pelkas, Slavia Prag karşılaşması sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pelkas: 'Planlarımız işlemedi'
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25 Şubat 2022 01:37
Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a elendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Pelkas kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek planlarını sahada gösteremediklerini belirtti. Pelkas'ın maç sonu açıklamaları şöyle:

"Bizim için zor bir maçtı. Çalışmalarımızı yapmıştık, planlarımızı yapmıştık ancak bu planlar sahada maalesef işlemedi. Artık burası geride kaldı, ligde kalan maçlara konsantre olmamız gerekiyor."

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