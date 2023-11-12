Pedro Franco'dan Beşiktaş itirafları!

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Boluspor formaları giyen 32 yaşındaki defans oyuncusu Pedro Franco, siyah-beyazlılardaki dönemiyle ilgili Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundu. Futbol hayatını Kolombiya ekibi Alianza Petrolera'da sürdüren Franco, Galatasaray'ın stoperi olan vatandaşı Davinson Sanchez ile ilgili de konuştu.

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Pedro Franco'dan Beşiktaş itirafları!
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12 Kasım 2023 14:11
2013 yılında Kolombiya'nın Millonarios takımından Beşiktaş'a transfer olan Pedro Franco, siyah-beyazlılarda 59 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Beşiktaş'ın, özellikle Liverpool'u İstanbul'da elediği ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldığı mücadeledeki savunmasıyla hafızalarda yer edinen Franco, Kolombiya Milli Takımı'nda da 5 maçta görev aldı. Şimdilerde Kolombiya ekibi Alianza Petrolera'da oynayan 32 yaşındaki stoper, Beşiktaş'taki günleri, teknik direktör Slaven Bilic, Şenol Güneş ve Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez ile ilgili düşüncelerini aktardı. 

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