2013 yılında Kolombiya'nın Millonarios takımından Beşiktaş'a transfer olan Pedro Franco, siyah-beyazlılarda 59 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Beşiktaş'ın, özellikle Liverpool'u İstanbul'da elediği ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldığı mücadeledeki savunmasıyla hafızalarda yer edinen Franco, Kolombiya Milli Takımı'nda da 5 maçta görev aldı. Şimdilerde Kolombiya ekibi Alianza Petrolera'da oynayan 32 yaşındaki stoper, Beşiktaş'taki günleri, teknik direktör Slaven Bilic, Şenol Güneş ve Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez ile ilgili düşüncelerini aktardı.
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