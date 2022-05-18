Fenerbahçe, Jorge Jesus'a imza attırmak için sezonun bitmesini bekliyor ancak resmi açıklama yapılmadığı sürece farklı çevrelerden yükselen sesler de kafa karıştırıyor.Türkiye'de olduğu gibi Brezilya'da da Jesus gündemden düşmüyor. Flamengo'nun ligdeki kötü gidişi, taraftarına eski teknik adamları Portekizli Jorge Jesus'un ismini söyletmeye yetti. Flamengo taraftarı sosyal medyada "VoltaJJ" (Geri dön Jorge Jesus) "MisterNoFlamengo" (Flamengo'ya bayım) etiketleriyle kampanya başlattı. Ancak yönetim henüz Jesus'a teklif yapmadı.Jesus'un avukatı Luis Miguel Henrique ise sarı-lacivertli takımla ilgili CNN Portekiz'e şöyle konuştu:Avukat ayrıca, Portekizli çalıştırıcının Güney Amerika'dan iki teklif aldığını ve bu tekliflerin birinin Şili Milli Takımı'ndan olduğunu belirtti.İsmail Kartal'ın müthiş çıkışı Fenerbahçe yönetiminin elini çok güçlendirdi. Jesus olayı ilginç. Görüşülen tek hoca değil ama fotoğraflanan tek isim. Bu yüzden yeni dönemin favorisi haline geldi. Brezilya'da yaptığı röportajda 20 Mayıs'a kadar Flamengo'yu bekleyeceğini söylemişti. Ama Ali Koç, ocak ayından beri sadece Jesus'la değil, Jardim, Mancini ve Löw ile de masaya oturdu. Bilgi aldı, danıştı. Fenerbahçe'de Löw defterinin kapanmadığını da belirtelim. Çünkü bu formülün içinde İsmail Kartal da var. Benim gönlüm Kartal'dan yana. Çünkü bütün adayların en az iki ay önünden gidecek. Takımı tanıma, sistemi geliştirme veya transfer planlamasıyla ilgili zamana ihtiyaç duymayacak.